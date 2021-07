Lanciò la compagna dalla finestra a Brescia, arrestato

(ANSA) - BRESCIA, 10 LUG - Un uomo, di 31 anni, di Brescia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver spinto dalla finestra la compagna di 43 anni. E' stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in merito all'episodio accaduto il 14 dicembre 2020. Ai carabinieri disse che la convivente era caduta da sola dalla finestra, in un maldestro tentativo di fuga dopo essere stata scoperta a rubare denaro dal suo portafogli.

Le indagini hanno permesso di ricostruire invece che dopo un litigio l'uomo avrebbe afferrato con violenza la compagna gettandola da una finestra da un'altezza di quattro metri. La vittima aveva riportato ferite guaribili in 40 giorni. (ANSA).