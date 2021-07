Chiusa inchiesta su Genovese, imprenditore verso processo

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per l'imprenditore del web Alberto Genovese per le presunte violenze sessuali ai danni di una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso 'Terrazza sentimento' e di una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di droghe.

La chiusura dell'inchiesta riguarda anche la fidanzata dell'epoca di Genovese per il caso di Ibiza. La Procura ha stralciato, invece, le contestazioni su presunti abusi denunciati da altre due ragazze e per i quali il gip Tommaso Perna, non ritenendo credibili le loro versioni, aveva negato l'arresto chiesto dai pm. Per questi episodi, dopo ulteriori valutazioni, si potrebbe profilare una richiesta di archiviazione.

La chiusura delle indagini si riferisce alle imputazioni di violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e lesioni per il caso del 10 ottobre quando l'ex fondatore di Facile.it avrebbe abusato per ore di una 18enne, che poi lo ha denunciato facendo scattare le indagini della squadra Mobile, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini. E' stato arrestato il 6 novembre.

In più, Genovese risponde dell'accusa di aver stuprato, stavolta assieme alla fidanzata (lei non è stata arrestata), una modella di 23 anni a Ibiza il 10 luglio, sempre dopo averle fatto assumere un 'cocktail' di cocaina e ketamina. (ANSA).