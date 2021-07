Covid: positivi sopra i mille in 24h, non accadeva dal 19/6

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Tornano a salire sopra quota mille i contagi giornalieri da coronavirus registrati in Italia. Non accadeva dal 19 giugno scorso. Sono per la precisione 1.010 i positivi al test nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

Sono 177.977 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 74.649. Il tasso di positività è dello 0,56%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,47% del giorno precedente.

Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 8, mentre ieri erano stati 11. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.265.714, i morti 127.718. I dimessi ed i guariti sono invece 4.096.156, con un incremento di 1.735 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.840, in calo di 739 nelle ultime 24 ore.

In isolamento domiciliare ci sono 40.426 persone (-695). (ANSA).