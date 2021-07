Carrozzina rotta su volo Ryanar,disabile bloccata in vacanza

(ANSA) - BARI, 07 LUG - La carrozzina, che per lei è come una parte del corpo, è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari-Cagliari diventando "completamente inutilizzabile" e ora Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma, è bloccata senza possibilità di muoversi. "Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile" scrive su facebook, raccontando quello che definisce "il peggior incubo".

Anita è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì 6 luglio, a bordo del volo Ryanair delle 12.35. "Ryanair - spiega Anita - non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta". (ANSA).