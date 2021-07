Vaccini: Molise, a giugno record di somministrazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - Nelle ultime settimane in Molise record di somministrazioni di vaccini anti covid. In particolare nella settimana dal 21 al 27 giugno sono state inoculate 21.595 dosi, con una media quotidiana di 3.085 vaccini, il dato più alto da quando è iniziata la campagna vaccinale. I dati, seppure in lieve calo, si sono mantenuti alti anche nella settimana appena trascorsa con 19.635 somministrazioni e una media quotidiana di 2.805 dosi.

Complessivamente ad oggi in regione sono stati inoculati quasi 284mila vaccini su una popolazione di poco al di sotto dei 300mila abitanti. (ANSA).