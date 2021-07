Covid: zero contagi a Brescia, nessun decesso in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19 e, soprattutto, zero contagi a Brescia che, con Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31).

Invariati (44) i pazienti in terapia intensiva. A fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 i nuovi positivi (0,5%). I dati di oggi riferiscono di zero nuovi contagi anche a Lecco e Pavia. (ANSA).