WoW 2021, Lo Spirito di Stella e Fondazione Renzo Piano assieme per Design Accessibile

È una sosta speciale, sotto la bandiera dell’architettura e del design sostenibile, quella in programma a Genova dall’1 al 3 luglio per Lo Spirito di Stella.

Archiviata la tappa inaugurale di Venezia e gli appuntamenti di Rimini e La Spezia, il Giro d’Italia solidale, alla sua quinta edizione, del catamarano senza barriere, imbarcha infatti i rappresentanti della Fondazione Renzo Piano e gli architetti vincitori del Renzo Piano World Tour 2020: a bordo Manuel Bouzas (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), Alberta Benedetti (Università IUAV di Venezia), Joseph de Metz (École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais) e Nicholas Ryan Coates (AHO, Oslo School of Architecture and Design).

L’appuntamento è nelle acque prospicenti il capoluogo ligure nel segno del dialogo tra il mare e l’architettura consapevole e solidale. Aperte le vele, 'sarà un viaggio alla ricerca della scoperta', per dirla con le parole di Renzo Piano.

L’occasione per far incrociare due mondi che da tempo trovano a bordo de Lo Spirito di Stella un connubio tra progettualità nel segno dell’abbattimento delle barriere architettoniche ed eco-sostenibilità. Due concetti che si declinano tra la passione per l’ambiente e la ricerca di soluzioni di design che possano migliorare la vita delle persone con vari gradi di disabilità, nel segno della socialità e dell’inclusione.

Il progetto è stato curato e sostenuto fin dall’inizio da Milly Rossato-Piano e da Renzo Piano i quali si sono resi disponibili ad orientare i ragazzi del prossimo RPWT ad approfondire e conoscere da vicino proprio l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il viaggio premio per i quattro architetti è stato posticipato, causa pandemia, al 2022, ma ora la loro avventura professionale è a bordo del catamarano.

Da Genova arriva dunque un nuovo messaggio del progetto voluto dall’imprenditore thienese Andrea Stella. Un altro approdo nel segno di un'estate che vede il progetto WoW – Wheels On Waves protagonista lungo le coste italiane, portabandiera del mare e dell'inclusione.

Otto i porti già toccati o che saranno visitati per 34 giornate di uscite riservate ad associazioni e famiglie. Dopo Genova il catamarano dirigerà verso Cagliari, Gaeta, Palermo fino all'appuntamento finale di Brindisi dal 15 al 17 ottobre.