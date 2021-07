Saman: difesa del cugino, ha risposto a tutto e chiarito

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 LUG - "Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande. Con questo interrogatorio ha chiarito definitivamente la sua posizione". Così gli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella all'ANSA, dopo l'interrogatorio fiume di ieri in carcere a Reggio Emilia - durato dalle 15 a mezzanotte - a cui si è sottoposto su sua richiesta Ikram Ijaz, il 28enne cugino di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa da due mesi e che si presume sia stata uccisa a Novellara (Reggio Emilia).

Il giovane - che era stato arrestato (l'unico della vicenda) il 28 maggio scorso in Francia mentre stava fuggendo in Spagna a bordo di un autobus - è accusato di omicidio premeditato in concorso con i genitori di Saman, lo zio (ritenuto l'esecutore materiale del delitto) e a un altro cugino, tutti ricercati e latitanti tra il Pakistan e l'Europa. Ikram era stato ripreso dalle telecamere dell'abitazione degli Abbas il 29 aprile, il giorno precedente del presunto omicidio, mentre con una pala si dirigeva verso i campi, secondo i carabinieri e la Procura reggiana, a scavare la buca per occultare il cadavere. (ANSA).