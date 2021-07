Ludwig Guttmann: l'omaggio di Google, il neurologo ideatore dei Giochi Paralimpici

Google omaggio con un un doodle Ludwig Guttmann, neurochirurgo e neurologo, nato il 3 luglio di 122 anni fa. Fondò il più grande ospedale per lesioni spinali in Europa (Stoke Mandeville, Buckinghamshire, UK) e, nel 1948, ideò primi Giochi per disabili come metodo di riabilitazione che hanno rappresentato l'ispirazione per i primi Giochi Paralimpici ufficiali, che si svolsero a Roma nel 1960.

Ebreo tedesco sfuggito agli orrori del nazismo, Guttmann è passato alla storia per aver rivoluzionato il trattamento dei pazienti afflitti da traumi alla spina dorsale. Abbandonati a se stessi, visti poco più che cadaveri ambulanti da accompagnare all'estrema unzione, i pazienti senza speranza di Guttmann hanno al contrario ricevuto qualcosa per cui combattere, una luce al termine del tunnel. Quando nel 1948 Londra ospito' i primi giochi olimpici del dopo guerra, Guttmann organizzò all'ospedale delle gare parallele di tiro con l'arco e giavellotto; aveva capito che l'agonismo sta prima di tutto nella testa dell'essere umano. Curò, dopo la seconda guerra mondiale, i reduci che avevano avuto lesioni alla colonna vertebrale