In locale Gallipoli ballano in centinaia, multa e chiusura

(ANSA) - GALLIPOLI, 03 LUG - La Polizia a Gallipoli ha sorpreso centinaia di giovani a ballare in un locale sulla spiaggia 'Baria Verde', senza mascherina e assembrati, "in violazione dell'attuale normativa che - precisa una nota della Questura di Lecce - non ha stabilito la riapertura dei locali da ballo". Per questo al titolare del locale, che è stato multato per 400 euro, è stata contestata la violazione della normativa anti Covid. Il locale è stato chiuso per cinque giorni e la Prefettura dovrà decidere una eventuale proroga della chiusura.

Durante il controllo nel locale, i poliziotti di Gallipoli e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Meridionale' di Lecce, hanno identificato numerosi clienti, oltre ai dipendenti del locale e al dj, i quali hanno dichiarato che erano tutti lì per bere un drink e ballare. (ANSA).