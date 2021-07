Alpinisti bloccati su Monte Rosa, ricerche sospese

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - Sono state sospese a causa delle pessime condizioni meteo la ricerche degli alpinisti che hanno chiesto soccorso sul Balmenhorn, nel massiccio del Monte Rosa.

Le operazioni hanno dato esito negativo, anche per la mancanza di informazioni precise. Durante le ricerche nella bufera le guide del Soccorso alpino valdostano hanno raggiunto un bivacco, dove c'erano diverse persone ma non coloro che hanno chiesto aiuto. Dopo la chiamata al 112 non vi sono stati altri contatti telefonici.

Alle operazioni collaborano anche i carabinieri di Gressoney, per risalire agli intestatari delle utenze telefoniche. I soccorritori, rientrati al rifugio Mantova, attendono ora una rotazione dell'elicottero che li riporti in base.

Gli altri due alpinisti in difficoltà sul Gran Paradiso sono stati raggiunti dalla squadra dei tecnici del Soccorso alpino valdostano e recuperati in elicottero a quota 3.500 metri sulla via normale. (ANSA).