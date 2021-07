Elicottero della Provincia caduto presso Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Un elicottero della provincia di Trento per il trasporto materiali è caduto per cause ancora da chiarire nella zona di Trento sud, non distante dalla sede del nucelo elictteri della provincia, che si trova nel sobborgo di Mattarello. A bordo due opratori, che sarebbero usciti dal velivolo autonomamente.

L'elicottero è caduto in un'aiuola verde che si trova tra via Ragazzi del '99 e via Fersina, nella parte sud della città, vicino al palazzetto dello sport. Le due persone a bordo non sarebbero in condizioni gravi. Da quanto si apprende il pilota non ha riportato ferite, mentre il motorista è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto il vigili del fuoco di Trento con i mezzi antincendio, i carabinieri e la polizia locale. La zona è stata transennata precauzionalmente perché il velivolo, che ha la coda rotta, ha perso carburante.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. (ANSA).