Euro 2020, la presenza su Facebook delle Nazionali qualificate agli ottavi

Si sono conclusi ieri gli ottavi di finale di Euro 2020. Fase degli europei di calcio nella quale non sono mancate le sorprese, come l’eliminazione della Francia per mano della Svizzera, piuttosto che quella del Portogallo di Ronaldo da parte del Belgio di Lukaku, e anche l’uscita del torneo della Germania, che già aveva mostrato le sue debolezze con il pareggio contro l’Ungheria nella fase precedente della competizione sportiva, così come quella dell’Olanda eliminata dalla nazionale della Repubblica Ceca.

Al riguardo ANSA e DataMediaHub hanno analizzato la presenza su Facebook, dal giorno prima dell’avvio del torneo, dal 10 giugno, alla mezzanotte di ieri 29 giugno, di tutte e sedici le nazionali

che hanno disputato gli ottavi di finale. Due delle nazionali “blasonate”, eliminate agli ottavi, Germania e Francia, sono tra le tre squadre con il maggior numero di follower. In testa l’Inghilterra con 7,5 milioni di follower. 4,8 milioni di follower per la nazionale italiana. Ultima per numero di follower l’Ucraina. Unica squadra qualificata agli ottavi a non aver prodotto nemmeno un post dall’inizio degli europei.

La situazione cambia se invece se si analizzano le interazioni, e dunque il livello di coinvolgimento dei fan di ciascuna squadra. In questo caso al primo posto per numero di interazioni si trova la Francia. I transalpini, nonostante l’eliminazione, commentata da “L’Equipe”, il principale quotidiano sportivo francese, con il titolo a tutta pagina “Annientati”, fatto 100 le interazioni raccolgono il 76.49% di mi piace e l’11.30% di “love”. Solo lo 0.30% invece l’incidenza delle reazioni di rabbia.

L’Italia supera 1,7 milioni di interazioni, pari ad un tasso di coinvolgimento del 0.141%. 72.41% i like fatto 100 il totale delle interazioni nel periodo. 14.26% i “love”. 0.06% le reaction di rabbia.

L’infografica fornisce il dettaglio di numero di follower ed interazioni di tutte e sedici le squadre approdate agli ottavi.