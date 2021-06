Dal caldo africano a temporali e neve in Alto Adige

Caldo africano e poi temporali e neve nel giro di poche ore in Alto Adige. Un fronte freddo ha portato rovesci e temporali, facendo precipitare le temperature. A Bolzano a mezzogiorno sono stati toccati i 30 gradi, mentre nel pomeriggio dopo i temporali solo 17 gradi. Si sono registrati alcuni interventi dei vigili del fuoco.



Al Rifugio Pio XI, sulla cresta di confine sopra Resia, è caduta addirittura la neve. "Nei giorni scorsi avevamo 18 gradi, con vento forte, questo pomeriggio -2 e ora di nuovo 5 gradi sopra lo zero", racconta il gestore Stefan Plangger all'ANSA.



Nelle prossime ore, dopo il passaggio della perturbazione le correnti si orienteranno da nordovest con masse d'aria meno calda. Venerdì il tempo sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso.

Non si esclude del tutto qualche rovescio o temporale. Sabato arriveranno delle nubi alte mentre domenica l'instabilità sarà più accentuata per l'arrivo di masse d'aria umida da ovest che favoriranno lo sviluppo di temporali abbastanza diffusi in giornata.



Sale il conto dei danni nelle campagne per effetto di violenti temporali che si abbattono su un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità che secca la terra, svuota le spighe, scotta la frutta e la verdura nei campi e provoca stress negli animali nelle stalle con il crollo della produzione di latte fino al 15%. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione dell'allerta gialla per il maltempo in Lombardia e Veneto con temperature da bollino rosso in molte città del centro sud.

Per l'assenza di precipitazioni - sottolinea la Coldiretti - in sofferenza per le alte temperature ci sono, dagli ortaggi alla frutta, dal mais alla soia, dal pomodoro ai cereali, da nord a sud. L'ondata di caldo anomalo è stata peraltro accompagnata a macchia di leopardo da violenti temporali da Novara nell'area occidentale della provincia e a nord sono stati danneggiati dalla grandine i campi di riso, mais e alcuni frutteti fino a Pavia dove una grandinata ha colpito i vigneti dell'Oltrepò Pavese con acini spappolati e grappoli distrutti con danni che secondo le prime stime della Coldiretti, nei territori colpiti, potrebbero arrivare fino a punte dell'80%.