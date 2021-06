Draghi media su licenziamenti, al via cabina regia

E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia per fare il punto sul decreto sul blocco dei licenziamenti. Partecipano, oltre al presidente del consiglio Mario Draghi, i ministri per la Famiglia Elena Bonetti, per la Salute Roberto Speranza, dell'Economia Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando, della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

I tempi sono strettissimi e il pressing dei sindacati , sostenuto da alcuni partiti della maggioranza, per evitare blocchi selettivi si è fatto sentire anche plasticamente con la manifestazione di sabato