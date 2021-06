Cadavere in cantina Torino, è uomo colpito alla testa

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Il cadavere di un uomo di 52 anni, colpito a un occhio con un coltello, è stato rinvenuto nel pomeriggio nella cantina di una abitazione del centro di Torino.

Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma.

A dare l'allarme, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il padre, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto col figlio. Il ritrovamento quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento e, successivamente, nella cantina. (ANSA).