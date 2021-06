ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna 11 casi e nessun morto

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Resta bassa l'incidenza dei casi in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 11 nuovi contagi da Covid-19, tutti nella parte meridionale dell'Isola.

In totale sono stati eseguiti 1.370.160 tamponi, per un incremento complessivo di 3.022 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività pari allo 0,36%.

Nessun nuovo decesso (1.489 in tutto), mentre continua lo svuotamento degli ospedali, dove ad oggi sono ospitati 44 pazienti positivi, 40 in area medica (-2 rispetto al monitoraggio precedente) e 4 in terapia intensiva (-1). Sono 2.316 le persone in isolamento domiciliare, 53.324 (+28) i guariti.

"Abbiamo dato un importante impulso verso un ritorno alla normalità - afferma il presidente della Regione, Christian Solinas -. L'emergenza Covid non è ancora alle spalle, ma la situazione attuale ci consente di riorganizzare assistenza e servizi per rispondere in maniera efficiente a tutte le necessità. Il Santissima Trinità, diventato il più grande ospedale Covid dell'Isola, con la riapertura del pronto soccorso, rappresenta un presidio strategico non solo per la città di Cagliari e il sud Sardegna".

Capitolo vaccini. Con circa 20mila somministrazioni al giorno la Sardegna punta ad arrivare all'immunità di gregge con l'80% della popolazione vaccinata per metà agosto. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 19.150 dosi, di cui 8.194 prime somministrazioni e 10.956 richiami, arrivando a quota 1.278.289 dosi su 1.504.080 consegnate dalla struttura commissariale. Si tratta dell'85% delle somministrazioni sul totale delle forniture che permettono all'Isola di superare la Calabria nella classifica stilata dal Governo.

L'obiettivo dell'Ats di raggiungere l'immunità di gregge prima della fine dell'estate, però, è messo in pericolo dalle notizie che arrivano da Roma sul rischio di tagli alle forniture Pfizer per luglio. (ANSA).