++ Turista precipita in scarpata e muore a Lipari ++

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Un turista è morto a Lipari precipitando in una scarpata dall'Osservatorio, uno dei luoghi piu' panoramici dell'isola, dove si era recato per fare delle foto. Probabilmente ha perso l'equilibrio ed è rotolato giù per almeno cento metri. Alcuni vacanzieri avevano dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l'uomo in una zona impervia, in un'operazione durata circa due ore e viste le difficoltà è intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita. (ANSA).