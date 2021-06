Cantieri autostrade: 8 km coda in A12 verso riviera Levante

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Il mix di cantieri e il ponte per il santo patrono di Genova ha mandato in tilt il traffico in autostrada verso le riviere di Levante e Ponente. In particolare si registrano otto chilometri di coda in A12 tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano e quattro tra Recco e Chiavari. In A10 ci sono sei chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia: in mattinata gli incolonnamenti avevano raggiunto i 12 chilometri anche a causa di un incidente in A12. Infine, in A26 ci sono sei chilometri di coda tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone in direzione Genova e due chilometri in A7 tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano. (ANSA).