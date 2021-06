Bimbo ritrovato, dimesso dal Meyer il piccolo Nicola

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Nicola, il bimbo di 21 mesi ritrovato vivo ieri nei boschi di Palazzuolo sul Senio dove era scomparso per quasi due giorni, è stato dimesso stamani dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato in osservazione.

"Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all'osservazione breve all'interno del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l'osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso alle ore 10 circa", scrive il Meyer in una nota.

(ANSA).