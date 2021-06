A piedi in Svizzera per avere figlio,salvato da piena Lambro

(ANSA) - MONZA, 24 GIU - Un 42 enne italiano residente in provincia di Lecco è stato salvato dai carabinieri dopo essere rimasto bloccato a causa di un temporale nei pressi del fiume Lambro, a rischio piena, ieri sera a Veduggio con Colzano (Monza).

L'uomo ha spiegato ai militari e ai vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo di essersi accampato lì dopo essere partito a piedi da casa sua per raggiungere la Svizzera e recarsi sempre a piedi e in segno di protesta sotto il palazzo dell'Onu a Ginevra, per chiedere aiuto dopo che il suo bambino di 7 anni è stato portato in Algeria dalla madre nel 2019.

Rimasto intrappolato a causa dell'innalzamento delle acque del fiume e con il cellulare praticamente scarico, dopo aver telefonato al 112 ha postato la sua posizione sulla pagina Facebook: "basta figli rapiti all'estero: verità e giustizia, ci vuole coraggio", permettendo ai soccorritori di ritrovarlo.

Trasportato in ospedale a Desio (Monza) ha poi rifiutato il ricovero. (ANSA).