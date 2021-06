Covid,Acquaroli, nessun nuovo caso nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - "Iniziamo questa settimana con una bella notizia. Oggi nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al covid, questo non accadeva dallo scorso 3 agosto. Vi ricordo anche che da oggi le Marche entrano in zona bianca". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sulla propria pagina Facebook, facendo un aggiornamento sull'emergenza pandemica. (ANSA).