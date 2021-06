Covid: in Fvg 2 casi su 1.142 test e tamponi, nessun decesso

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.142 test sono state riscontrate due positività al Covid, pari allo 0,17%. Nel dettaglio, i due nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 807 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,25%. Nessuna positività invece è stata riscontrata dai 335 test rapidi antigenici realizzati.

Nella giornata odierna non si registrano decessi. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre negli altri reparti i degenti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.011 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.557, i clinicamente guariti 5.641, mentre le persone in isolamento sono 4.471.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.478 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.400 a Trieste, 50.722 a Udine, 21.049 a Pordenone, 13.094 a Gorizia e 1.213 da fuori regione. (ANSA).