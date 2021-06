Uccide la moglie,arrestato anche per tentato omicidio del figlio

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Ha cercato di strangolare anche il figlio 18enne, Jaime Moises Rodriguez Diaz, il 41 enne messicano che ieri ha ucciso la moglie Silvia Susana Villegas Guzman, nella loro casa di Arese, la cittadina in provincia di Milano dove si erano trasferiti provenienti dal Messico da circa un mese.

Da quanto è stato riferito, l'uomo, all'alba di ieri, dopo l'assassinio della donna, nel soggiorno di casa avrebbe detto al ragazzo "ho ucciso tua madre e ora tocca a te" . Poi avrebbe cercato di strangolarlo con una cintura di nylon. Il giovane è riuscito a difendersi. Tra i due c'erano spesso attriti per via del carattere autoritario del padre. Rodriguez Diaz, dopo essere stato medicato all'ospedale di Garbagnate, è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore, con l'accusa di omicidio della moglie e anche del tentato omicidio del suo primogenito.

(ANSA).