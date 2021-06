Trovato uomo morto in pineta a Genova, ha ferita alla testa

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Un uomo è stato trovato morto, la scorsa notte all'interno della pineta di Arenzano, quartiere residenziale di Genova. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e il pm Valentina Grosso. L'uomo, assicuratore residente nella zona, era stato fuori a una festa in casa di amici. E' stato trovato morto con una ferita alla testa. Al momento, tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi: dal malore al gesto di qualcuno. L'uomo aveva i documenti con sé, il cellulare e i soldi. Il pm ha disposto l'autopsia per chiarire quanto successo. A dare l'allarme dopo aver trovato il cadavere, in via del Lucertolone, è stato il guardiano della pineta. (ANSA).