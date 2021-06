Strage Ardea: palloncini e fiori bianchi per l'ultimo saluto ai bimbi uccisi

Palloncini bianchi e azzurri e tante corone di fiori bianchi per l'ultimo saluto, ad Ostia, a David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi domenica scorsa ad Ardea. I feretri dei bambini, di colore bianco, sono arrivati in due auto di colore chiaro. Sono stati predisposti servizi di vigilanza delle forze dell'ordine dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove sono appena iniziati i funerali.

E' stata transennata l'area esterna per delimitare la zona della funzione e rimossi i veicoli in sosta nelle vicinanze, molte le persone in fila, anche giovanissimi, per dare l'ultimo saluto ai due piccoli.