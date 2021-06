Vaia, mascherina all'aperto? Per me si può togliere

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Se siamo all'aperto possiamo fare a meno della mascherina, ma bisogna tenerla in tasca perché bisogna metterla nel caso non sia possibile mantenere la distanza, soprattutto quando non siamo con nostri congiunti".

Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine della visita del Commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo. (ANSA).