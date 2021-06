ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, incidenza casi tra più basse

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Contagi in picchiata e incidenza di 8,3 casi per 100mila abitanti, tra le più basse in Italia (meglio ha fatto solo la Liguria con 6). Il quadro epidemiologico dell'Isola, dunque, continua a migliorare, come certifica anche l'Ecdc, l'Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie che ieri ha assegnato la zona verde alla Sardegna.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati otto nuovi casi, due nella provincia di Sassari, quattro nella Città Metropolitana di Cagliari e uno rispettivamente nelle province di Nuoro e del Sud Sardegna.

Eseguiti 2.231 tamponi, con tasso di positività è dello 0,3 percento. Non si registrano nuovi decessi (1.485 in tutto).

Ancora in discesa i numeri dei posti letto Covid: sonoi 70 (-2) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, 5 (-1) quelli in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi.

"I risultati che stiamo registrando sono il frutto di un incessante impegno di contrasto della pandemia da parte del nostro sistema sanitario e di tutti i soggetti in prima linea - commenta il presidente della Regione Christian Solinas - ma la battaglia al virus non è ancora finita".

E anche a Trinità d'Agultu, il paese del nord Sardegna dove si sta girando il remake del film "La Sirenetta" di Walt Disney, il cluster è stato isolato. La prima tornata di screening sull'intera popolazione è stata portata a compimento ieri sera: tutti i 450 tamponi fatti hanno dato esito negativo. Attualmente 26 positivi e circa 100 persone in quarantena. I focolai sono due: quello più rilevante è quello rilevato nell'albergo dell'Isola Rossa in cui soggiorna la troupe Disney, con due tecnici ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari; il secondo focolaio, emerso in un locale pubblico frequentato dalla troupe per colazione, interessa poco meno di 10 persone.

Capitolo vaccini. Ammonta a 1.146.836 il numero di dosi somministrate dall'inizio della campagna: nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 18.298 persone. (ANSA).