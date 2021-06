Esplosione vapori, operaio ustionato in Friuli

(ANSA) - TRASAGHIS, 17 GIU - Un uomo di 54 anni, di Majano (Udine), ha subito gravi ustioni al torace e al volto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, poco dopo le 9, in un'azienda di Trasaghis.

Da quanto si è appreso, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un'esplosione dei vapori generati da un liquido infiammabile contenuto in una tanica.

Subito soccorso dai colleghi e dai Vigili del fuoco, l'operaio è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118 e successivamente condotto in ambulanza all'ospedale di Udine, in "Codice rosso", in attesa di un trasferimento in un Centro per Grandi ustionati.

Indagini vengono condotte dai Carabinieri e dagli ispettori dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale. (ANSA).