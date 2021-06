Crolla palazzina a Barletta, feriti

(ANSA) - BARLETTA, 16 GIU - Una palazzina è crollata a Barletta, a circa 60 chilometri a nord di Bari, probabilmente a causa di una fuga di gas. Ci sarebbero alcuni feriti. Il crollo è avvenuto in via Curci, una traversa di via Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell'ordine. (ANSA).