Tir in fiamme in A1, riaperta autostrada, grave conducente

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - E' stato riaperto intorno alle 16,30 il tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti al chilometro 276.

Secondo quanto spiegato da Autostrade per l'Italia, attualmente, in direzione Firenze, il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda, con ripercussioni sull'A1 Variante di Valico di 10 km da Badia in direzione Firenze. In direzione Bologna, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Variante di Valico, si registrano 17 km di coda con ripercussioni sull'A11 Firenze-Pisa Nord di 1 km di coda da Prato Est in direzione Firenze. Nell'incidente tra i due tir, uno dei quali ha preso fuoco, è rimasto gravemente ferito il conducente del mezzo, un 55enne originario di Gela. L'uomo ha riportato ustioni di terzo grado sul 60% del corpo e si trova ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell'ospedale di Cisanello a Pisa. (ANSA).