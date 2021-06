Strage Ardea: al via autopsie,esame tossicologico per killer

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Iniziano oggi presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata le autopsie per le tre persone, tra cui due bambini, uccise domenica ad Ardea per mano di Andrea Pignani. La procura di Velletri, che sulla vicenda ha avviato una indagine al momento contro ignoti, ha affidato questa mattina l'incarico per procedere con l'esame autoptico. I medici legali analizzeranno prima le tre persone morte nella sparatoria e poi giovedì sarà effettuata l'autopsia del killer per il quale varranno svolti anche gli accertamenti tossicologici. (ANSA).