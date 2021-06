Estate, presenze degli stranieri in crescita del 15,3%

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Oltre 25 milioni i pernottamenti (+15,3% sul 2020) e 12,3 milioni gli arrivi in Italia tra giugno-settembre provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa. Oltre la metà degli stranieri di questi 5 Paesi, infatti, avrebbe già deciso di andare in vacanza, il 5% optando per l'Italia. Mare, montagna e città d'arte le mete preferite. Le stime emergono dall'indagine di Demoskopika per conto del Comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri che l'ANSA pubblica in anteprima.

Il presidente di Demoskopika Raffaele Rio chiede al ministro Garavaglia "Stati generali del turismo a ottobre per programmare il 2022-2023". (ANSA).