Covid: calano i ricoveri in Alto Adige, 12 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Dodici nuovi casi positivi, un altro giorno senza decessi e deciso calo dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri: sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano dell'emergenza Covid-19 diffuso dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 838 tamponi pcr (245 dei quali nuovi test) e 9 di essi sono risultati positivi.

Altri tre contagi sono stati accertati sulla base di 3.340 test antigenici.

Diminuiscono da 15 a 9 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre sono sempre 2 quelli assistiti in terapia intensiva. Altri 18 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 643, mentre i guariti totali sono 73.227 (30 in più rispetto ad ieri). (ANSA).