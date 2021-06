Eni:pm Brescia chiedono acquisire motivazioni caso Nigeria

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La Procura di Brescia ha chiesto al Tribunale di Milano di aver copia delle motivazioni, depositate mercoledì scorso, della sentenza del processo sul caso Eni-Shell/Nigeria finito con 15 assoluzioni, per acquisirle nell'inchiesta che vede indagati l'aggiunto milanese Fabio De Pasquale e il pm Sergio Spadaro per rifiuto di atti d'ufficio. I due pm, secondo l'ipotesi degli inquirenti scaturita dalle dichiarazioni del pm di Milano Paolo Storari (indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Amara) avrebbero omesso di depositare nel processo materiale probatorio che riguardava l'ex manager Vincenzo Armanna. (ANSA).