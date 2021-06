Covid:Calabria, 18 casi ma pochi tamponi,tasso positività 2%

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - Solo sono 18 i nuovi contagi in Calabria, anche se a fronte di un numero ridotto di tamponi per effetto del fine settimana, 899. Il rapporto tamponi-positivi è al 2%. Quattro le vittime con il totale che sale a 1.212.

Prosegue il calo dei ricoverati: -3 in area medica (146) e -1 in terapia intensiva (8). Si riducono anche gli isolati a domicilio (-192, 7.745) e i casi attivi (-196, 7.899). I nuovi guariti sono 210.

Ad oggi, il totale sono stati eseguiti 898766 tamponi con 68.250 positivi I dati sono dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 676 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 648 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.496 (9.356 guariti, 140 deceduti). Cosenza: casi attivi 6.160 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.607 (16.057 guariti, 550 deceduti).

Crotone: casi attivi 111 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6392 (6.293 guariti, 99 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 709 (51 in reparto, 3 in terapia intensiva, 655 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.192 (21.860 guariti, 332 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 179 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 172 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.322 (5.231 guariti, 91 deceduti). (ANSA).