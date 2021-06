Ambiente, gli attivisti Ocean Rebellion emergono dalle onde a St.Ives

Vestiti con tutte le gradazioni del blu, come i riflessi intensi del mare che va protetto contro le catastrofi ambientali. Così sono emersi dalle onde, invadendo la spiaggia di St. Ives, in Cornovaglia, gli attivisti di Ocean Rebellion, per sensibilizzare su queste tematiche i leader del G7



L'Ocean Rebellion ha chiesto che i governi del G7 di porre delle tasse al trasporto marittimo per il carburante utilizzato per il trasporto aereo a causa del forte impatto ambientale che provocano.