Caso Moro, perquisizione per l'ex Br Persichetti

Su richiesta della Procura di Roma gli agenti della Digos hanno proceduto nei giorni scorsi alla perquisizione dell'ex brigatista Paolo Persichetti. L'attività istruttoria si colloca nell'ambito del filone ancora aperto a piazzale Clodio relativo al caso Moro. Persichetti è iscritto nel registro degli indagati, nel procedimento coordinato dal sostituto Eugenio Albamonte, per associazione sovversiva finalizzata al terrorismo e favoreggiamento.

Il procedimento nasce da una informativa della Digos del febbraio scorso ed è legato "alla fuoriuscita di documenti riservati", spiegano fonti inquirenti, dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sequestro e sull'omicidio di Aldo Moro, e trovati nella disponibilità di Persichetti.

Obiettivo di chi indaga è capire come l'uomo sia entrato in possesso dei documenti e se ci siano altre persone coinvolte.

In base a quanto si apprende, inoltre, l'ex brigatista sarebbe al momento l'unico iscritto nel registro degli indagati. (ANSA).