ANSA-IL-PUNTO/ COVID: stop a richiami AZ per 118mila sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Ats Sardegna, in attuazione delle ultime direttive ministeriali, ha posticipato da questa mattina tutte le somministrazioni delle secondi dosi di vaccino AstraZeneca e la prima Janssen alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni, prevalentemente docenti e appartenti alle forze dell'ordine. Il ciclo dovrà essere infatti completato con un siero vaccino a mRNA (Comirnaty-Pfizer o Moderna). Sono 118 mila i richiami previsti in questa fascia che di età che ancora devono essere effettuati in Sardegna. Nei prossimi giorni sarà aggiornato il sistema di prenotazione di Poste in modo che tutti i richiami prevesti con AstraZeneca possano essere calendarizzati con vaccini Pfizer o Moderna.

Per quanto riguarda le somministrazioni, sono 28.427 le dosi inoculate nelle ultime 24 ore. Complessivamente dall'inizio della campagna sono stati somministrati 1.081.391 vaccini (ieri 1.052.964). Al momento, solo il 21,69% dei sardi (322.044) ha completato l'intero ciclo, un dato che colloca l'Isola all'ultimo posto in Italia.

Sul fronte dei contagi, la curva resta stabile. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi (21 ieri), portando complessimente a 56.997 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza e a 1.483 le vittime. In totale sono stati eseguiti 1.337.986 tamponi, con un incremento di 3.725 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0,5 per cento.

Buona la situazione negli ospedali. Sono 85 (+2) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, mentre è stabile il numero di quelli (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.981, i guariti 43.443 (+22). Sul territorio, dei 56.997 casi positivi complessivamente accertati, 14.921 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.947 (+3) a Nuoro, 17.287 (+12) a Sassari. (ANSA).