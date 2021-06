Rapinavano donne in Brianza, due arresti

(ANSA) - MONZA, 10 GIU - Due rapinatori seriali sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Monza, accusati di aver aggredito sempre delle donne a partire dal marzo scorso tra Seveso e Barlassina, in Brianza. Per loro il gip di Monza ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre un terzo complice è ricercato.

I due, entrambi magrebini e con precedenti, da marzo a oggi avrebbero aggredito in strada almeno cinque donne di età compresa tra i 57 e gli 86 anni. (ANSA).