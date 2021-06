In Umbria via a vaccinazione con Johnson in farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Da lunedì in Umbria "partirà un intervento vaccinale di supporto con le farmacie e il vaccino appropriato, dunque Johnson&Johnson, per gli ultrasettantenni": ad annunciarlo è stato il commissario regionale all'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, nel corso del punto settimanale sull'andamento della pandemia.

Sono 116 - è stato spiegato - le farmacie che hanno aderito alla campagna. Ciascuna agirà attraverso "un'agenda ad hoc", dopo l'adesione da parte del cittadino, che poi riceverà la comunicazione con data, ora e luogo della somministrazione.

"Essendo capillarmente distribuite sul territorio regionale - ha proseguito D'Angelo - le farmacie assicureranno un'ulteriore forma di adesione all'intervento vaccinale".

Intanto, entro questa settimana verranno concluse le vaccinazioni negli hub per gli ultracinquantenni che hanno aderito, mentre "in sei distretti - ha spiegato Fortunato Bianconi, amministratore unico di Umbria Digitale - già in queste ore si comincerà chiamare i soggetti della fascia 40-49 anni". (ANSA).