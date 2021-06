Violenza donne: ragazza aggredita a Cosenza, caccia a autore

(ANSA) - COSENZA, 09 GIU - Stava scattando delle foto all'interno della Villa Vecchia a Cosenza, quando un uomo l'ha afferrata alle spalle e spinta verso un muro. Una donna di 27 anni è la vittima di una violenza sessuale avvenuta in un giardino pubblico della città.

L'uomo, secondo quanto ha riferito la ragazza, ha iniziato a palpeggiarla, tenendola stretta tra sé e la parete, per poi scappare. La ventisettenne, in evidente stato di shock, è riuscita ad uscire dal giardino pubblico precipitandosi in strada, dove ha chiesto aiuto ad alcuni passanti.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato, immediatamente allertati dai cittadini.

La ragazza ancora molto scossa non è riuscita a fornire una descrizione dell'aggressore, ma gli agenti hanno avviato le indagini anche con il supporto delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. (ANSA).