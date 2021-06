Lite tra impiegati Poste,addetto accoltella collega a Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - Una lite tra colleghi delle Poste sfocia in un accoltellamento: è accaduto oggi a Mestre. La vittima è un 37enne addetto alla lavorazione della corrispondenza, raggiunto da due coltellate al collo e altrettante all'addome, mentre l'aggressore, 62 anni, è stato bloccato e arrestato dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio aggravato.

All'origine della vicenda vi sarebbero delle questioni lavorative. Improvvisamente durante una discussione il 62enne ha afferrato il coltello che portava nel marsupio e ha sferrato quattro colpi in rapida successione. Il personale di Poste Italiane presente nei locali, richiamato dalle urla del ferito, lo ha soccorso e affidato alle cure dei sanitari. L'uomo è stato ricoverato in ospedale. L'aggressore, tornato tranquillamente alla propria postazione di lavoro, è stato arrestato dalla Polizia Postale. (ANSA).