Libano: crisi, le stazioni di benzina verso la chiusura

(ANSAMed) - BEIRUT, 09 GIU - A causa della penuria di carburante la maggior parte delle pompe di benzina in Libano potranno chiudere nei prossimi giorni. Lo ha annunciato nelle ultime ore il presidente dell'Associazione dei benzinai libanesi, Fadi Abu Shakra, citato stamani dai media di Beirut.

Nel Libano al collasso economico e da quasi due anni stretto nella morsa della sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi 30 anni, da settimane scarseggia il combustibile per i veicoli e per alimentare i generatori elettrici, nel contesto di una penuria di elettricità e di altri servizi essenziali.

Nelle ultime ore, la direzione di Aytam, una delle principali società di stazioni di benzina, ha annunciato che chiuderà a breve quasi tutte le sue stazioni nell'area di Beirut, nel sud e nella valle orientale della Bekaa. (ANSAMed).