Covid: Toscana, altri 9 morti in un giorno, ricoveri -8,8%

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - E' risalito subito sopra 100, a 127 nuovi casi (età media 39 anni) il rilevamento giornaliero Covid della Regione Toscana. Il rapporto delle 24 ore riporta anche di altri nove morti in un giorno (età media 80,2 anni) per un totale di 6.784 vittime dall'inizio della pandemia. In Toscana salgono a 242.786 i casi di positività al Coronavirus (+0,1% sul giorno precedente). I guariti (altri 425 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone negativo) crescono dello 0,2% sul totale e raggiungono quota 230.765 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 5.237 (-5,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 341 (-33 su ieri, pari al -8,8%) di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno su ieri).

Ci sono 4.896 persone in isolamento curate a casa con sintomi o senza sintomi (-274 su ieri, -5,3%). Inoltre ci sono 13.061 persone (calo di 1.056 unità su ieri, -7,5%) in quarantena domiciliare, isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e le Asl devono monitorare eventuali sviluppi clinici. (ANSA).