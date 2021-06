Covid: già 70 riabilitati in palestra Genova per i guariti

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Sono già una settantina i pazienti guariti dal covid passati dalla speciale palestra di riabilitazione post covid creata a Genova nel Palazzo della Salute Fiumara dell'azienda sanitaria genovese Asl. "Questa palestra di riabilitazione post covid è stata visitata anche da professionisti di altri Paesi è uno dei primi esempi in questo senso, direi di straordinaria collaborazione tra più specialità mediche per un recupero totale della malattia, quindi siamo già un passo oltre", ha commentato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, che ha visitato la struttura questa mattina. "La medicina del territorio abbiamo scoperto quanto è stata importante e utile e dobbiamo ripartire da qui - ha aggiunto -. Ripartire dalle Case della Salute che sono l'asse portante di quel recovery Plan di cui tanto si parla è la cosa più opportuna da fare".

"Abbiamo cominciato questo tipo di attività con la fase ascendente della curva pandemica della prima ondata", ha raccontato il responsabile della struttura Piero Clavario.

"Abbiamo cercato di organizzare un programma che fosse il più completo possibile - ha spiegato -. Chiamiamo i pazienti che sono transitati attraverso le strutture di Asl3 con un tampone positivo, facciamo una telefonata e cerchiamo di capire che tipo di covid hanno avuto, e di telefonate ne abbiamo fatte circa mille ai pazienti. Quelli che hanno avuto la polmonite sono stati ricoverati li chiamiamo per una valutazione e di queste valutazioni ne abbiamo fatte più di 250", ha aggiunto Clavario.

"Dopo una serie di esami e visite specialistiche viene deciso per ciascuno il percorso più appropriato". Per chi ha un calo della capacità dal giugno 2020 è operativa la palestra. "Di questi ne abbiamo visti 60-70 e una cinquantina li abbiamo già dimessi". "Si recupera circa il 10% al mese, quindi tanto più si parte basso tanto che tempo ci vuole per recuperare. La buona notizia è che tutti con un po' di tempo e un po' di impegno ritornano a una condizione normale". (ANSA).