Moratti, Lombardia per prima a immunità

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Adesso la Lombardia corre, penso che saremo la prima Regione a raggiungere l'immunità di comunità. Il dato delle adesioni dei giovanissimi è stato molto importante e credo che ci sarà utile anche in futuro per la riapertura delle scuole in sicurezza". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla trasmissione 'Mattino 5'.

"Il rigore e la prudenza che ci sono stati finora hanno pagato e ci hanno fatto avere numeri così buoni che la prossima settimana ci permetteranno di andare in zona bianca - ha aggiunto -. Credo che ci voglia sempre prudenza e responsabilità collettiva, ora si tratta di avere responsabilità individuale ma sono certa che sicuramente tutti saranno prudenti". (ANSA).