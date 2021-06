Maltempo: in Toscana codice giallo per piogge e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Piogge e temporali anche forti sono attesi su gran parte della Toscana fino alle 22 di oggi, martedì 8 giugno.

In base al codice giallo emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, sono attualmente in corso e proseguiranno nel pomeriggio precipitazioni sparse e temporali anche forti sulle zone interne occidentali della regione e su quelle interne centro-meridionali. Rimane interessata la zona delle colline Metallifere, quella delle colline pisane, dell'Amiata e zone limitrofe e parte del sud della costa. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e associati a forti colpi di vento e grandinate.

Per domani mercoledì 9 giugno la situazione migliorerà e le precipitazioni temporalesche saranno rare e isolate (ANSA).