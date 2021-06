Genova in bianco fa festa per ritrovata libertà

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un palco in piazza, la musica, una festa che non c'è stata per tanto, troppo tempo. Genova ha festeggiato ieri sera fino alla mezzanotte la zona bianca e la ripartenza con una serata come non la si vedeva da mesi e mesi nel 'cuore' della città, tra piazza de Ferrari e piazza delle Erbe. "Stasera vi riprendete un po' della libertà che in quest'anno e mezzo non c'è stata - ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti parlando ai ragazzi dal palco - però, per tutto quello che abbiamo passato, dobbiamo prometterci che ci riprendiamo questa libertà con grande attenzione, prudenza e responsabilità, perché si tratta della vostra vita e della vita di molti altri. È giusto tornare a vivere e divertirsi ma ricordando anche chi ha lottato e chi oggi non c'è più". Le luci hanno scolpito sulla facciata della Regione la scritta 'ReStart Liguria', titolo ufficiale della campagna di promozione turistica della Regione comparso accanto allo striscione 'più vaccinati più liberi' che da giorni campeggia sotto le finestre della presidenza. Folla di giovani in San Donato e calca in salita Pollaiuoli. (ANSA).