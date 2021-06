Caso Neumair: fissati i funerali di Laura e Peter

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - A oltre cinque mesi dalla loro morte, sono stati fissati i funerali di Laura Perselli e Peter Neumair, la coppia uccisa lo scorso 4 gennaio dal figlio Benno, poi reo confesso. La cerimonia è stata fissata in duomo per le ore 11, come riportano i quotidiani Alto Adige e Corriere dell'Alto Adige. L'accesso al duomo sarà consentito nel rispetto delle norme anti-Covid, mentre le telecamere non saranno ammesse durante la liturgia. Le due salme saranno poi cremate. (ANSA).